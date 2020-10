Verbotene Wörter

Gibt es bei uns Wörter, die verboten sind? Mein Sohn kam neulich mit der Information aus der Schule, dass manche Wörter jetzt verboten seien, weil sie rassistisch sind. Da habe ich gestutzt. Kann man das? Ein Wort verbieten? Im amerikanischen Fernsehen werden unflätige Ausdrücke für gewöhnlich ausgepiept, so dass man als Zuschauer erkennt: Jetzt wird geflucht, aber das darf nicht im Fernsehen zu hören sein. Bei uns gibt es das nicht, und so sind auch üble Schimpfwörter zu hören und zu lesen. In der Schule ging es konkret um Negerküsse und Mohrenköpfe und ähnliche Ausdrücke. Darf man das nicht mehr sagen?

Vor einiger Zeit habe ich das Buch von Alice Hasters gelesen mit dem Titel „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen.“ Da widmet sich ein ganzer Abschnitt der Frage, warum immerzu die Hautfarbe von nichtweißen Menschen mit Nahrungsmitteln verglichen wird. Besonders mit Nahrungsmitteln, die aus früheren Kolonialgebieten stammen. „Schön und kaffeebraun sind alle Frau‘n in Kingston Town.“ Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Unfug schwarzen Menschen in Deutschland ziemlich auf die Nerven geht – es würde wahrscheinlich auch niemand sagen, dass die Mädchen in Altenburg so hell wie Ziegenkäse sind.

Ich glaube, es geht nicht um das Verbieten, sondern darum, dass wir lernen, aufeinander zu achten, aufeinander zu hören und versuchen, uns in die anderen Menschen hineinzuversetzen. Jesus hat es in der goldenen Regel zusammengefasst: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!“

Das würde in diesem Zusammenhang bedeuten, dass man es ernst nimmt, wenn jemand einen Begriff als Beschimpfung und Verspottung seiner Person empfindet. Niemanden mutwillig zu beleidigen, nur weil man meint, man dürfe sich den Mund nicht verbieten lassen, ist eigentlich eine grundsätzliche Regel der Höflichkeit und des Zusammenlebens, die jeder Mensch beachten kann.

Armin Pöhlmann ist Pfarrer im Werner-Sylten-Haus Eisenach.