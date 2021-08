Verbraucherzentrale macht in Eisenach Beratung auf Rädern

Eisenach. Verbraucherzentrale Thüringen kann derzeit für Eisenach nur zweimal im Monat Termine im Beratungsmobil anbieten.

Auch in der Wartburgregion erhalten Menschen immer häufiger Schreiben, in denen mit einer Pfändung der Ersparnisse und einer Sperrung des Girokontos gedroht wird, falls nicht innerhalb einer Woche der Ausgleich eines vermeintlichen Zahlungsrückstands erfolgt. „Viele Verbraucher kommen derzeit mit solchen Problemen zu uns – auch aus Eisenach“, erzählt Nadine Bellstedt von der Verbraucherzentrale Thüringen. Meist sei es überhaupt nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen, der eine Forderung rechtfertigt. Am häufigsten betrifft dies den Bereich der Gewinnspiele. „Viele überweisen den Betrag aus Verzweiflung und Angst vor einer Pfändung“, warnt die Verbraucherberaterin, dies keinesfalls zu tun. Stutzig sollten Betroffene werden, wenn der Betrag ins Ausland überwiesen werden soll.

Ärger mit Telefonanbietern, Rechnungen und Verträgen

„Das ist an der IBAN-Nummer gut ersichtlich“, fährt Nadine Bellstedt im Beratungsmobil auf dem Eisenacher Marktplatz fort. Sie rät, sich über das betreffende Inkassounternehmen zu informieren. Auf der Internetseite des Rechtsdienstleistungsregisters lässt sich einsehen, ob der Verfasser des Schreibens überhaupt registriert ist. „Wer nicht registriert ist, darf keine Ansprüche stellen“, sagt die Beraterin.

Ärger bereiten vielen Verbrauchern der Region auch Telefonanbieter, Handwerkerrechnungen, Verträge mit Fitnessstudios oder Online-Shops. Die Berater helfen auch bei untergeschobenen Verträgen, unsittliche Abzocke oder bei Fragen zu Garantie und Gewährleistung von Produkten.

Pandemiebedingt finden die Beratungen der Verbraucherzentrale in Eisenach aktuell nicht mehr im Bürgerbüro der Stadt am Markt 22 statt. Das Hygienekonzept der Stadt Eisenach ließ eine Beratung seit über einem Jahr nicht mehr zu. Nun müssen Verbraucher in der Wartburgstadt auf eine persönliche Beratung nicht länger mehr verzichten „Wir sind jetzt jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat mit unserem Beratungsmobil auf dem Eisenacher Markt – nur Ende August und Anfang September fallen Termin urlaubsbedingt aus“, erzählt die Verbraucherberaterin. Ab Herbst finden zu diesen Terminen dann auch wieder die Energieberatungen für Interessierte statt.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie kann die Stadt der Verbraucherberatung aktuell keine Räume für den Publikumsverkehr zur Verfügung stellen, denn es gelte weiter eine Dienstanweisung vom vergangenen Frühjahr. Wie für alle Räume der Eisenacher Stadtverwaltung haben der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit auch für das Bürgerbüro eine maximale Personenkapazität empfohlen, um den Gesundheitsschutz trotz Terminsystem für alle Beschäftigten zu gewährleisten, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung Eisenach gestern mit. Grundsätzlich wäre es denkbar, der Verbraucherzentrale vorbehaltlich der pandemischen Lage einen separaten Beratungsraum zur Verfügung zu stellen. Momentan ist das wegen der verwaltungsinternen Umzüge aus organisatorischen Gründen allerdings noch nicht möglich. Die Stadtverwaltung will sich um eine Lösung bemühen.

Beratungstermine am besten vorher vereinbaren

Nadine Bellstedt empfiehlt Verbrauchern, vorab unter der Rufnummer 0361 555 140 der Thüringer Verbraucherberatung einen Beratungstermin zu vereinbaren, damit sich die Berater bei ganz speziellen Fällen mit entsprechenden Tipps vorbereiten können. Die nächsten Termine in Eisenach finden am 14. September sowie am 12. und 26. Oktober im Beratungsmobil auf dem Marktplatz statt. „Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat sind wir auch zur Beratung im Mehrgenerationenhaus in der Bahnhofstraße 6 in Bad Salzungen“, erzählt Nadine Bellstedt.

Ratsuchende haben auch die Möglichkeit, die Telefonberatung der Verbraucherzentrale (5 Euro pro Beratung) in Anspruch zu nehmen. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.vzth.de/telefonberatung-th möglich.