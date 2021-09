Mitglieder des Gerstunger Fußballkulturvereins (Thomas Bauer, Mario Löhn und Thomas Fink) bedienen den Rost. Beim Trödelmarkt auf dem Schlosshof übernahm der GFK die Versorgung der Besucher. Der Erlös floss in eine Spende an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz.