Verein in Wartburgregion schließt Corona-Teststellen

Wartburgregion. Drei Zentren in der Region fallen somit weg.

Der Verein „Aktiv im Leben mit Behinderung“ hat seine Arbeit in den von ihm unterhaltenen Testzentren in Eisenach, Bad Salzungen und Marksuhl eingestellt. „Wir freuen uns über die stabilen, niedrigen Inzidenzen, gleichwohl sind wir natürlich bereit unsere Arbeit sofort wiederaufzunehmen, wenn sich daran etwas ändert“, so der Geschäftsführer Nico Petschner. Der Verein möchte die freiwerdenden Kapazitäten nutzen, um ein Vereinsfest vorzubereiten. „Das haben sich unsere Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Vereinsmitglieder redlich verdient“.