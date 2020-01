Vereine in Treffurt befürchten das finanzielle Aus

„Die vier Vereine könnten ganz aufgeben, wenn wir da keine Lösung finden.“ Nicht nur seinen eigenen Traditionsverein, den er in Großburschla führt, sieht Frank Schneider in seiner Existenz gefährdet, auch der dortige Gesangverein Harmonie, der Männerchor 1868 und der Frauenchor stünden vor großen Problemen. Auslöser für die Sorgen der Vereine, die Schneider im Stadtrat formulierte, sind die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2018.

Miete ist eher symbolisch

Alle vier Vereine haben auf dem ehemaligen Stifts-Areal in Großburschla Vereinsräume, die sie für ihre Tätigkeiten nutzen. Die Stadt als Eigentümer der Gebäude verlangt als Miete eher symbolisch fünf Euro im Monat. Die Nebenkosten aber, also Strom, Heizung, Wasser und ähnliches, kommen komplett auf die Vereine zu. Und im Jahr 2018 waren das für den Traditionsverein über 800 Euro. „Das können wir uns nicht leisten. Dann müssen wir aufgeben“, so Schneider im Stadtrat. Es müsse eine Lösung her.

Gleiche Behandlung in der Förderung nötig

Daran habe auch er ein Interesse, so Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger). Die 50 Vereine, die im gesamten Stadtgebiet zu finden seien, machten den entscheidenden Teil des kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Lebens und damit einen großen Teil des Charmes der Werrastadt aus. Aber allein die große Zahl der Vereine zeige, dass eine gleichartige Behandlung in der Förderung dringend geboten sei.

Betriebskosten für viele Vereine zu hoch

Es gibt bei den Vereinen im Stadtgebiet große Unterschiede. Mehrere nutzen kommunale Räume für ihre Vereinsarbeit. Alle allerdings ebenfalls zu den Konditionen, wie die Vereine in Großburschla. Das gelte auch für diejenigen in Treffurt, die neben den fünf Euro als Symbolmiete für die entstehenden Betriebskosten, etwa in den Räumen im Bürgerhaus, gerade stehen müssten, so Reinz. Natürlich sei in Großburschla zu bedenken, dass die dortigen Räume sehr hoch und groß seien, was sich bei den Nebenkosten bemerkbar mache.

Vereinsarbeit ohne festen Raum

Andere Vereine, wie Normania Treffurt oder die SG in Falken, hätten eigene Gebäude und müssten dort für alles selbst aufkommen. „Dafür gewährt die Stadt auf Antrag bei größeren Investitionen aber Zuschüsse“, so Reinz. Und wieder andere, wie die Schnellmannshäuser Karnevalisten oder der Treffurter Bürgerverein, kämen gänzlich ohne eigenen Raum aus. Sie würden für ihre Vorstandssitzungen und andere Veranstaltungen private Räume oder die heimische Gastwirtschaft nutzen. Man könne Vereinsarbeit also auch ohne festen Vereinsraum organisieren erklärt Reinz: „Für größere Veranstaltungen, etwa Faschingssitzungen in Schnellmannshausen oder Treffurt oder Konzerte, werden von diesen Vereinen dann die Normansteinhalle oder der Schnellmannshäuser Saal tageweise angemietet.“

Geldtopf ist 2020 größer geworden

Auch dafür gibt es für die örtlichen Vereine deutlich günstigere Konditionen als für andere Interessenten. Statt beispielsweise im Bürgerhaus Treffurt 200 Euro werden für die Ortsvereine nur 50 Euro am Tag fällig. Auch für diese Art der Vereinsförderung standen im Jahr 2019 im Treffurter Haushalt 15.700 Euro im Topf zur Verfügung. Für dieses Jahr wurde dieser Betrag vom Stadtrat noch einmal auf nun 17.500 Euro angehoben.

Stadtrat muss Lösung finden

„Natürlich wollen wir eine Lösung im Sinne der Vereine finden. Wir müssen aber angesichts stetig steigender Kosten auch für die Stadt und derzeit sinkender Einnahmen die Finanzierung für alle im Auge haben. Da muss der Stadtrat entscheiden, wie eine Lösung aussehen soll“, sagt Reinz. Ein erstes Treffen am Dienstagnachmittag mit Vertreterinnen des Großburschlaer Frauenchores diente dazu, die Betriebskostenabrechnung zu kontrollieren und tatsächlich auch zu korrigieren – nach unten.