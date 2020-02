Vereinsmitglieder investieren viele Stunden freier Zeit

Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wutha, der der Gemeinde-Beigeordnete Jörg Schlothauer, Hauptamtsleiterin Antje Heydrich sowie Joachim Jaretzki vom Kreisfeuerwehrverband Eisenach bewohnten, konnte Vereinsvorsitzender Matthias Neuendorf drei neue Kameraden in den Verein aufnehmen. Damit klettert die Mitgliederzahl auf 47.

Der von Neuendorf vorgetragene Rechenschaftsbericht veranschaulichte, dass die Aufgabe, die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr zu fördern und zu unterstützen, im zurückliegenden Jahr gut gemeistert wurde. Neuendorf dankte allen Aktiven für ihr ehrenamtliches Tun. So gelang beispielsweise der Umbau eines Feuerwehrfahrzeuges mit finanziellen Fördermitteln. Ebenfalls konnten verschiedene Projekte, wie die Teilnahme am Gemeindepokal in der Partnergemeinde und die gemeinsame Ausbildung in Wutha finanziell unterstützt werden. Darüber hinaus beteiligte sich der Verein bei der Vorbereitung und Indienststellung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 10. Der Verein organisierte das 21. Osterfeuer in der Gemeinde, welches in der Bevölkerung großen Zuspruch fand. Die Jugendfeuerwehr unterstützte der Verein mit mehreren Hundert Euro für Anschaffungen.

Für verdienstvolle Vereinsarbeit erhielt Christopher Kley die Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze. Auch Hans-Jürgen Büchner, Alexander Hempel und Mirko Göpel wurden geehrt.

„Die drei Mädchen und zehn Jungen zeigten ihr Können beim Berufsfeuerwehrtag, und bei verschiedenen Übungen arbeitete die Jugend schon wie die Profis die gestellten Szenarien ab“, betonte Jugendwart Tobias Märtin in seinen Bericht.

Zu Feuerwehranwärtern wurden Konstantin Lückert, Maurice Weiland, Tom Heymann und Jan Creuzburg ernannt. Zum Feuerwehrmann wurden Skadi und Dajana Göpel, Pascal Schuwald, Robin Börner und Michael Schlemme befördert. Miko Göpel ist nun Oberfeuerwehrmann, Tobias Märtin Löschmeister mit der Bestellung zum Gruppenführer und Florian Stieler ist Oberlöschmeister mit Bestellung zum Zugführer. Philipp und Matthias Neuendorf erhielten die Brandschutzmedaille des Freistaates Thüringen.