Vereinzelte Nachfragen zu Corona in den Arztpraxen

„Hier ist noch nicht viel von Corona-Hysterie zu spüren“, sagt Jens-Uwe Lipfert, Hausarzt aus Wutha-Farnroda und einer der Sprecher der regionalen Kassenärztlichen Vereinigung. In seiner Praxis gebe es zwar vereinzelte Nachfragen von Patienten, aber daran liegt es nicht, dass überall die Wartezimmer voll sind. Dafür sorgen wohl mehr die für diese Jahreszeit üblichen Erkrankungen.

Gemeinsam mit Steffen Schrön hat Lipfert für die Kassenärztliche Vereinigung aber nun Festlegungen erarbeitet und herausgegeben, wie die heimischen Arztpraxen der Region mit Corona umgehen mögen. „Jeder Patient, der eine mögliche Infizierung fürchtet, sollte zunächst seinen Hausarzt anrufen. Der wird die Symptome abfragen und anhand dessen entscheiden, wie es weitergeht, ob doch ein Praxisbesuch angeraten ist oder der Arzt zum Hausbesuch kommt“, so Lipfert.

Steht ein Patient aber gleich in der Praxis „wird er bei einem möglichen Verdacht in unserer Praxis sofort isoliert und dann in einem speziellen Zimmer von einem Arzt in Schutzkleidung untersucht“. Dabei werde dann bei Bedarf auch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mit Blick auf das Befinden und die Symptome entschieden, ob der Patient getestet werde. Das läuft über das Gesundheitsamt. Natürlich könne sich Jeder auf eigenen Wunsch testen lassen – dann aber auch auf eigene Kosten: zwischen 100 und 300 Euro je Test.

Bei schweren Symptomen wird der Patient in Absprache mit Gesundheitsamt und Klinikum ins Krankenhaus verlegt. „Das Klinikum ist sehr organisiert und vorbereitet. Die Hausärzte im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch“, so Lipfert. Er ist sich sicher, dass die Zahl der Verdachtsfälle und der Infizierten steigen wird, für Hysterie und Panik bestehe aber keinerlei Veranlassung.

„Mein Rat ist: Menschenansammlungen und Großveranstaltungen meiden, kein Händeschütteln und jeden Tag mehrfach gründlich die Händewaschen“. Er, so Lipfert, habe auch am Freitag nicht mehr eingekauft als sonst vor einem Wochenende.