Verhandelt wird am Amtsgericht in Eisenach nur, wenn es zwingend nötig ist

Dass am Amtsgericht in dieser Woche eine Verhandlung über die Bühne ging, war Ausnahme. Im speziellen Fall hatte der Angeklagte bereits sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen. Um ihn weiter hinter Gitter zu belassen, mussten besondere Gründe vorgelegt werden. Deshalb wurde verhandelt. Der Angeklagte, dem mehrfacher Diebstahl auch in besonders schwerem Fall zur Last gelegt wurde, zeigte sich geständig und verbüßt nun eine Haftstrafe ohne Bewährung, so Amtsgerichtssprecher Dr. Gerd Holle.

In Zeiten der Pandemie habe das Amtsgericht Eisenach zwar nicht grundsätzlich geschlossen, die Mitarbeiter werden nicht wie beim ersten Lockdown gestaffelt nach Hause geschickt, sondern alle arbeiten im Gericht. Der Besucherverkehr ist aber auf ein Minimum reduziert.

Richter entscheidet über Verhandlung oder Verschieben

Es liege im Ermessen jedes Richters oder Rechtspflegers, ob er eine Sache verhandelt oder aufruft. Was nicht unbedingt sein muss, werde verschoben, sagt Richter Holle. Dazu gehörte auch eine Zwangsversteigerung, bei der gerade eine Gewerbeimmobilie in Gerstungen für knapp 800.000 Euro unter den Hammer kommen sollte.

Die Amtsgerichtsbelegschaft hofft in mehrfacher Hinsicht, dass sich die Corona-Lage entspannt. Ende Februar soll schließlich auch Amtsgerichtsdirektor Roland Engels würdig in den Ruhestand verabschiedet werden. Die Stelle ist ausgeschrieben, so Sprecher Gerd Holle. Allerdings habe man noch keine Nachricht über die Benennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin.