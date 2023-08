Verkehrsänderungen zum Spiel des FC Rot-Weiß in Schweina

Schweina. Pokalspiel bedingt Einschränkungen in der Verkehrsführung. 2000 Besucher werden erwartet.

Am Samstag, 12. August, findet das Pokalspiel im Fußball-Landespokal Thüringen zwischen dem FC Schweina-Gumpelstadt und FC Rot-Weiß Erfurt statt. Zu dem Spiel werden voraussichtlich 2000 Besucher erwartet.

Folgende Änderungen in der Verkehrsführung hat die Straßenverkehrsbehörde des Wartburgkreises angeordnet. Diese gelten von 12 bis 21 Uhr: Die Anfahrt zur Glücksbrunn-Arena erfolgt über die Eisenacher Straße. Eine Zufahrt über die Kisseler Straße aus Richtung Schweinaer Höhe (L 1027) ist nicht möglich. Die Straße ist aus Richtung Altensteiner Höhle und Altensteiner Park nur bis zur Katharinenstraße befahrbar. In die Gegenrichtung – vom Sportplatz bis zum Abzweig Katharinenstraße – wird die Kisseler Straße zur Einbahnstraße. Die Bushaltestellen in der Kisseler Straße und in der Eisenacher Straße werden für den Zeitraum der Anordnung nicht angefahren. An verschiedenen Knotenpunkten weisen Ordner die Besucher auf die geänderte Verkehrsführung und Parkmöglichkeiten hin.