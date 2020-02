Bei einer Verkehrskontrolle in Eisenach zeigte der Drogentest des 29-Jährigen ein positives Ergebnis. (Symbolbild)

Eisenach. Bei der Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Transporter-Fahrers in Eisenach, erbrachte der Drogentest ein positives Ergebnis.

Verkehrskontrolle in Eisenach: 29-Jähriger berauscht am Steuer

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrskontrolle in Eisenach: 29-Jähriger berauscht am Steuer

Bei der Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Transporter-Fahrers am Mittwochnachmittag in der Fischweide in Eisenach, erbrachte der Drogentest ein positives Ergebnis.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Weiterfahrt sofort untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Eisenach:

Hunde in Eisenach ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

14-Jähriger erwischt in Eisenach Einbrecher