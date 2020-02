Verkehrskontrolle in Eisenach: 32-Jähriger positiv auf Amphetamine

Bei einer Verkehrskontrolle in Eisenach zeigte der Drogentest des Fahrers ein positives Ergebnis. (Symbolbild)

Eisenach. Ein 32-Jähriger wurde in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine und Methamphetamine.

Ein 32-jähriger Opel-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag in der Mühlhäuser Straße in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die Polizei mitteilte, verlief ein Drogentest positiv hinsichtlich Amphetamine und Methamphetamine.

Für den 32-Jährigen ging es am Sonntag in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

