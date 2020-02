Verkehrsunfall im Mariental erfordert gründliche Gewässerreinigung

Statt der typischen Gerüche des Waldes begleiten derzeit Schwaden von Dieselkraftstoff die Wanderer in der Drachenschlucht. Der begleitende Marienbach erinnert ein wenig an ein Badewannen-Schaumbad. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der B 19 zwischen Eisenach und der Hohen Sonne ereignet hat. Ein Pkw-Fahrer kommt in einer Kurve ins Schleudern und dabei auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Brummifahrer versucht diesem auszuweichen und schrammt dabei an der Felswand entlang, wobei der gerade frisch befüllte Lkw-Tank leck schlägt.

Thomas Hallbauer, Klaus-Dieter Meier und Christopher Clas (von links) schütten den ölverschmierten Schlamm in einen Spezialbehälter. Foto: Norman Meißner

„Weit mehr als 500 Liter Dieselkraftstoff sind ausgelaufen“, erzählt Heiko Durner, Geschäftsführer der Firma Tank und Umwelt. Feuerwehrleuten, die über vier Stunden im Einsatz waren, gelingt es zwar, einen Großteil des ausgelaufenen Betriebsstoffs an der Unfallstelle und im Straßengraben zu binden, aber schnell versickernder Diesel rinnt im weiteren Verlauf über Felspartien in die Drachenschlucht.

Ölsperren müssenzwei bis drei Tage bleiben

Mehrere Straßendurchlässe auf der B 19 spülen die eingesetzten Kräfte noch am Freitag. „Obwohl der Tank bei Ankunft der Wehrleute schon fast leer gelaufen war, dichteten sie noch den Gully-Einlauf ab und reinigten die Wasserrinne am Straßenrand mit mehreren Säcken Ölbindemittel“, teilt die Stadtverwaltung Eisenach gestern mit.

Recht zeitnah errichtet die Feuerwehr im Verlauf des Marienbachs zwei Ölsperren und eine mobile Staustufe, um den Prinzenteich vor Öleintrag zu schützen. Eine Ölsperre legen die Feuerwehrleute auf Höhe des Wanderparkplatzes an der „Phantasie“ aus und die zweite am Auslauf des Prinzessinnenteichs, unweit vom Parkplatz mit dem Imbiss „Marientalhütte“.

„Zwei bis drei Tage müssen die Ölsperren auf jeden Fall noch bestehen bleiben“, schätzt Heiko Durner aus Erfahrungswerten gestern ein. Im Einsatz waren insgesamt 43 Feuerwehrleute von der Berufsfeuerwehr sowie den freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile Stregda und Stockhausen-Hötzelsroda mit sieben Fahrzeugen. Verbraucht wurden 50 Säcke Ölbindemittel.

Dipl.-Ing. Heiko Durner, Geschäftsführer von der Tank und Umwelt GmbH, erläutert die Funktionsweise des mobilen Ölabscheiders. Foto: Norman Meißner

Immer wieder schieben Mitarbeiter der Firma Tank und Umwelt am Montag mit einem Laub-Schlamm-Gemisch gefüllte Schubkarren durch das Drachen-Portal am Ochsenteich vorbei zur Sängerwiesen-Auffahrt, an der die Einsatzfahrzeuge warten. Die häufig bunt schillernden Schubkarren-Ladungen fischen die Umweltexperten aus dem Bachbett und verladen diesen Sondermüll in Spezialbehälter.

Fast zwei Kubikmeter macht ein Schlammkegel an der Stelle im Bach aus, an dem der Kraftstoff über den Fels lief. „Mit Technik kommt man leider nicht in die Drachenschlucht hinein“, erklärt Heiko Durner den manuellen Schubkarreneinsatz.

Am Montag startete die Reinigung vom Marienbach. Die Feuerwehr richtete eine zweite Ölsperre im Marienbach ein. Foto: Norman Meißner

Von den Geräuschen, die der mobile Ölabscheider aussendet, lassen sich die beiden Entenpaare auf dem Ochsenteich nicht im Geringsten vertreiben; vielmehr verfolgt das Federvieh neugierig, wie Tino Heß die Ansaugstelle des Ölabscheiders immer wieder mit einem Kescher frei hält. „Hier in der Einlaufkammer kommen mehr als 500 Milligramm Öl pro Kilo Wasser an, dann durchläuft es die Beruhigungs- und die Ölkammer und im Ablauf sind es allerhöchstens noch fünf Milligramm Öl je Kilo“, erklärt der Geschäftsführer die Wirkungsweise des eingesetzten Ölabscheiders.

Eine Ölsperre wurde am Wanderparkplatz „Phantasie“ eingerichtet. Foto: Norman Meißner

Mitarbeiter vom städtischen Umweltamt und der Wasserbehörde nehmen am Montagvormittag eine genaue Gewässerschau vor. Obwohl sich der Unfall bereits am Freitagmorgen ereignete und über das Wochenende intensive Regenschauer niedergehen, entdecken die Experten in vielen Bereichen des Marienbachs noch Spuren des Verkehrsunfalls. Besonders in strömungsarmen Bereichen mit Mäandern und Kolkbecken entdecken die Mitarbeiter Rückstände des Diesel-Kraftstoffs. Solche Flicken bunter Ölteppiche lösen sich auch, wenn im Wasser an Zweigen und Steinen hängendes Laub auseinandergeteilt wird.