Seebach. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Eisenacher Polizei gegen 20 Uhr über einen Verkehrsunfall in Seebach informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein Wagen in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und mit einem dort befindlichen Geländer kollidiert war. Es war erheblicher Sachschaden sowohl am Wagen als auch am Geländer entstanden. Von einem/r Fahrer/in fehlte aber jede Spur.

Die Polizisten konnten schließlich eine 57-jährige Frau ermitteln, die zum Unfallzeitpunkt hinterm Steuer gesessen haben soll. Da die Polizisten bei ihr Alkoholgeruch feststellten, gab es einen entsprechenden Test – mit positivem Ergebnis. Folge: Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Frau muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.