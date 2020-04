Zwei Schwer- und vier Leichtverletzte gab es am Sonntag an der Einwmündung Wendehausen.

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten hinter Treffurt

Zwei schwer verletzte und vier leicht verletzte Insassen zweier Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 17.45 Uhr im Einmündungsbereich B 250/ L 3244 hinter Treffurt Richtung Wanfried. Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege berichteten, missachtete ein 34-Jähriger am Abzweig Wendehausen aus bisher ungeklärter Ursache die Vorfahrt. Sein Auto kollidierte mit dem einer 18-Jährigen, die aus Richtung Wanfried kam. Alle sechs Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei schwebte niemand in Lebensgefahr. Die Unfallstelle war zirka zwei Stunden voll gesperrt.