Verkostung mit Bedford-Strohm

Eisenach. EKD-Ratsvorsitzender spricht in Georgenkirche.

Am Sonntag, 17. Oktober, um 10 Uhr, wird Dr. Heinrich Bedford-Strohm Gastgeber bei der nächsten Ausgabe in der Reihe „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Bedford-Strohm ist seit November 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und seit November 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Zuvor war er Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie und Theologische Gegenwartsfragen an der Universität Bamberg.

Mehrfach besuchte er bereits die Stadt Eisenach. Gerade während des Luther-Jubiläums im Jahr 2017 war er mehrfach Gast, so wohnte er auch der Übergabe einer neuen Lutherbibel als offizieller Beginn der Feierlichkeiten in der Georgenkirche bei.

Im Mittelpunkt der „Bibelverkostung“ mit Heinrich Bedford-Strohm wird das Gleichnis „vom Richter und der Witwe“ stehen.

Der Gottesdienst wird am Sonntag live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, dem 18. Oktober um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.