Eisenach. Wegen eines vermeintlichen Granatenfunds bei Bauarbeiten am räumlich gekoppelten Diakonischen Bildungsinstitut und Evangelischer Grundschule erleben Schüler und Pädagogen einen aufregenden Montag.

Vermeintlicher Munitionsfund unterbricht in Eisenach Schulbetrieb

„Sicher ist sicher“, meinte einer der Bauleute am Dienstag im Nachgang der von den Bauleuten ausgelösten Evakuierung des Diakonischen Bildungsinstitutes (DBI) und der bangen Stunden an der Evangelischen Grundschule Eisenach tags zuvor. Bei den laufenden Bauarbeiten am Atrium des DBI hatten Bauarbeiter einen metallischen Gegenstand ausgegraben, den sie verdächtigten, Munition und explosiv zu sein. Schließlich waren die Schulgebäude seit den 1930er-Jahren Teil eines Kasernenkomplexes gewesen.