Verteilung der kostenlosen Masken in Eisenach läuft weiter

Wartburgregion. Landratsamt Wartburgkreis verschickt 90.000 Stück an Bedürftige per Post.

Die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis verteilen weiter kostenlose Masken. Für die Stedtfelder werden OP- und FFP 2-Masken am 21. Februar im Rennsteigwanderhaus in Stedtfeld von 10 bis 12 Uhr ausgegeben. In Hötzelsroda findet die Verteilung am 2. und 16. März, jeweils von 16.15 bis 18 Uhr, im Bürgerraum im Kindergarten, solange der Vorrat reicht, statt.

Wer es in Eisenach in dieser Woche nicht geschafft hatte, die Masken abzuholen, hat am 24. Februar noch einmal Gelegenheit dazu. Von 13 bis 16 Uhr werden Restbestände im Nachbarschaftszentrum ausgegeben. Einen rechtlichen Anspruch auf qualifizierten Mund-Nasen-Schutz gibt es nicht, so eine städtische Sprecherin. Wenn sie alle sind, dann gibt es auch keine mehr.





Im Untergeschoss der Bad Salzunger Berufsschule werden gerade 90.000 Masken für Hartz-IV-Empfänger und weitere Bedürftige von Mitarbeitern der Musikschule verpackt und an 3280 Haushalte verschickt. Empfangsberechtigte Personen wurden vom Jobcenter, dem Sozialamt und dem Amt für Versorgung und Migration gemeldet, hieß es aus der Kreisbehörde. Man habe die Masken möglichst wohnortnah und unkompliziert zur Verfügung stellen wollen.

