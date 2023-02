VHS-Kurse online bereits buchbar

Wartburgkreis. Das neue Semester startet am 27. Februar mit 222 Veranstaltungen

Das neue Frühlingssemester 2023 der Volkshochschule (vhs) Wartburgkreis startet nach den Winterferien am 27. Februar. Von den 222 geplanten Kursen und Veranstaltungen finden rund 90 in der Hauptstelle in Eisenach, 70 in der Nebenstelle Bad Salzungen und 40 in den 11 Außenstellen im Wartburgkreis statt.

Zudem hat die vhs rund 22 öffentliche Veranstaltungen im Planetarium am Bad Salzunger Burgsee geplant, die donnerstags, jeweils ab 19 Uhr stattfinden.

Schon jetzt können Interessierte die Gelegenheit zur Online-Anmeldung nutzen. Die derzeit 222 geplanten Kurse und Veranstaltungen des vhs-Programms, die bis zu den Sommerferien stattfinden, sind tagesaktuell auf der Website der vhs Wartburgkreis www.vhs-wartburgkreis.de zu finden.