Viel Geld für zwei Dörfer bei Eisenach

Hörschel. Dorferneuerungsmaßnahmen in Göringen und Neuenhof können fortgeführt werden.

Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU) teilte erfreut mit, dass Ende Oktober die Dorferneuerungsbescheide für den Festplatz in Göringen und den zweiten Bauabschnitt für das Feuerwehr- und Mehrzweckgebäude in Neuenhof eingetroffen sind. Der finanzielle Zuschuss beträgt den Angaben zufolge 75 Prozent und macht für den Festplatz rund 276.000 Euro aus, für das Feuerwehrgebäude 1.067.800 Euro. Den Rest begleiche die Stadt Eisenach.

Laut Büchner soll das Vorhaben in Göringen bis Ende Oktober 2024 umgesetzt sein, das in Neuenhof bis Ende August 2025. Mit einem Baustart rechnet die Bürgermeisterin im kommenden Frühjahr, dann ist eventuell auch schon die Baumaßnahme in der Neuen Straße in Neuenhof beendet.