Viel Information zum Thema Gesundheit für Senioren

Manfred Schroer (Mitte) am Stand der Firma Orthopädietechnik Schindewolf & Schneider mit Martin Thieß (links) und Evelyn Otto (rechts).

Eisenach. Elfte Auflage der Gesundheitsmesse im St.-Georg-Klinikum Eisenach. Wegen Corona-Auflagen kleiner und etwas anders als in den Vorjahren.

Na, die Gelegenheit ließ sich auch Manfred Schroer nicht entgehen. Er lief über das von Martin Hieß vom Sanitätshaus Schindewolf & Schneider auf dem Flur im St.-Georg-Klinikum ausgelegte Gerät. Die gemessenen Werte wurden sofort auf einen Laptop in der Nähe übertragen und ausgewertet. So erfuhr der Mann aus dem Seniorenbeirat, ob er gesund läuft oder beispielsweise mit Schuheinlagen etwas an seinem Gang verändern sollte.