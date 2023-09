Viele Eisenacher machen mit beim Herbstputz

Herbstputz in Eisenach: Freiwillige sammeln den Müll aus der Landschaft

Eisenach. Die Aktion läuft bis 16. September. Dann soll auf dem Marktplatz von Eisenach gezeigt werden, welche Müllmenge sich angesammelt hat.

Der Eisenacher Herbstputz ist am Samstag gestartet. Aktuell haben sich 915 Personen angemeldet. Sie sind in Eigenregie im Stadtgebiet unterwegs und sammeln Müll. Besonders erfreulich sind die Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen der Eisenacher Schulen und Kitas. Rund 800 Kinder und Jugendliche machen beim diesjährigen Herbstputz mit. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Die Aktion läuft den Angaben zufolge noch bis zum 16. September. Einen Tag vorher, am 15. September, wird von 10 bis 13 Uhr, auf dem Marktplatz gezeigt, welche Menge Unrat in einer Woche eingesammelt werden konnte. Mitgebrachter Abfall der Reinigungsaktionen kann direkt in den Container vor Ort entsorgt werden.