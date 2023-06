Vielfalt macht den Unterschied

Guten Morgen

Das werden sich an diesem, gerade vergangenen Wochenende, wohl wieder viel gedacht haben: Warum können die sich nicht einfach mal absprechen? Der Gedanke muss einem angesichts der Vielzahl, nahezu immer gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen allein am Samstag ja kommen. Da der Mensch immer noch nicht gelernt hat, sich zu zerteilen, war es eben auch diesmal schlicht unmöglich an allen schönen Festen, Konzerten, Aufführungen und Erinnerungsveranstaltungen teilzunehmen.

So viel dann auch zum Thema „In Eisenach ist ja nix los“. Aber es ballt sich eben wie in jedem Jahr. An den Wochenenden zwischen Pfingsten und Start in die Sommerferien ist überall was los. Und das lässt sich eben nicht koordinieren. In viele Fällen sind Vereine die Veranstalter und die haben eben ihre eigenen Zwänge und Vorgaben. Da gilt es Familienfeiern der aktiven Vereinsmitglieder zu bedenken, andere Feste im Ort oder dass einfach der Ort der Veranstaltung durch etwas anderes am Wunschtermin blockiert ist.

Und dann gibt es noch die größeren Ereignisse. Bei Fußball-WM trauen sich nur die mit der Möglichkeit des Public Viewing gleichzeitig zu einem Deutschland-Spiel einzuladen. Andere Wochenenden gilt es ja ohnehin tunlichst für das eigene kleine Fest zu umschiffen. Niemand will mit seinem Kinderfest ernsthaft gegen Sommergewinn oder Kinderkulturnacht in Konkurrenz treten.

Also: Nicht ärgern, dass man diesmal wieder nicht alles erleben konnte, sonder freuen, dass es so viele Menschen in der Region gibt, die was auf die Beine stellen. Die tolle und große Vielfalt macht auch da den Unterschied.