Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vielleicht liegt der Schlüssel zum Erfolg im Verzicht

Wie verknallt waren Sie im letzten Jahr und in wen oder was? Wie sah Ihr schwärzester, wie der glücklichste Tag aus? Und war Ihr Vorsatz für’s soeben abgelaufene 2019 nicht auch schon das wild entschlossene „weg mit oder weniger von allem Überflüssigen“? Die letzten Tage im Jahr animieren immer zum Rückblick, wobei der rastlos quirlige Dezember in meinem Kopf den lautesten Rummelplatz beansprucht. Kein Wunder, denn irgendwie scheinen alle – auch ich – zunehmend von Torschlusspanik erfasst in den Gedanken daran, was es noch alles zu erledigen gilt, ehe das Glöckchen klingelt: Aufträge mit Deadline abarbeiten, Plätzchen backen mit den Kindern, den zauberhaften Adventskalender im Blog pflegen, Hausputz bewältigen, Geschenke ausdenken, kaufen, verpacken, verzieren, den Baum besorgen und schmücken, Grüße und gute Wünsche verschicken, den Festtagsbraten planen und vorbereiten, Brötchen bestellen und, und, und… Von wegen „stille, besinnliche Adventszeit“! Jedem, der mir das wünscht, möchte ich sofort die geargwöhnte Hinterhältigkeit um die Ohren hauen. Bis zum letzten Tag erstickt das Harmonische, Gemütliche der kleinstädtischen Karlstraße in wachsenden Schlangen vor den Kassen und im alljährlichen Run auf die angeblich so sorgfältig übers Jahr hinweg ausgewählten Herzensgeschenke: den Duft für die Dame, das Fotoalbum für die Großeltern und das ´zigste Schleich-Tier für die lieben Kleinen.

König von Einkaufshatz und Konsum Eines bestätigt sich immer wieder: der Dezember ist unangefochtener König von Einkaufshatz und Konsum, sein Aufzug aus Tannengrüngirlanden, Lichterglanz und Lebkuchenduft die statistisch berechnete Maskerade von Verkaufsförderung. Jeder will am Fest der Liebe festlich verdienen, nur den Bläsern oben auf dem Stadtschlosstürmchen geht’s nicht um schnöden Mammon. Allerdings lauscht kaum jemand ihren Weihnachtsliedern, weil da unten auf dem Markt einfach zu viel los ist. Auf zwei Tage familiärer „Besinnlichkeit“ – weil Läden geschlossen! – folgt der „idyllische“ Jahresausklang. Wenn denn die restlichen Weihnachtsprodukte auf „Super-Spar-Angebots-Regale“ überwechseln, um für Silvesterraketen und Glücksschweine Platz zu machen, beginnt der Tanz ums goldene Kalb von neuem. Und wieder kaufen die Leute, als würde morgen der komplette Einzelhandel eingeäschert, sammeln sich zur liebgewonnenen Kassenschlange und entledigen sich dort ihrer oft sauer verdienten Euros: diesmal für Raketen, Konfetti und Knaller – oder anders ausgedrückt: um ihr Geld in Schall und Rauch aufgehen zu sehen. Weniger Fashion, weniger Auto fahren, weniger trinken, rauchen und verbrauchen Beim Warten in eben dieser Schlange denke ich über Verzicht nach. Ginge denn gleich die Welt unter, wenn es pro Stadt oder Gemeinde nur genau ein Feuerwerk gäbe? Die Vorteile liegen auf der Hand – weniger verschreckte Hunde und Wildtiere, keine schreienden Babys, keine Dachstuhlbrände, kein Müll, der am Morgen des 1. Januar unserer Wohlstandsgesellschaft den Spiegel vorhält. Klar wäre die so gebeutelte Welt damit längst nicht gerettet, aber ein Anfang wäre es allemal – und zwar einer, der zu Beginn der 20er Jahre gar nicht übel wäre, oder? Danach könnte man ja noch einiges hinterherschieben und weiter verzichten: weniger Fashion, weniger Auto fahren, weniger trinken, weniger rauchen, weniger verbrauchen. Noch bevor ich zum Bezahlen aufgefordert werde, stehen meine guten Vorsätze fest fürs nächste Jahr. Mit einer ordentlichen Dosis Disziplin sollten doch wenigstens einige davon zu realisieren sein. Im Interesse der Umwelt??? Der sind wir und unsere Absichten ziemlich egal!!! Aber wenn wir weiter Weihnachten und Silvester feiern… ach was sage ich, wenn wir weiter vernünftig leben wollen, sollten wir zuallererst das Zuviel streichen.