Vielsagende Einträge

In Gipfelbüchern zu blättern und zu schmökern, kann unterhaltsam sein. Es kann aber auch Stirnrunzeln verursachen.

Das gilt für das Gipfelbuch am Fuße des Alexanderturmes in Ruhla ebenso wie für das Buch am Gipfelkreuz auf dem Milmesberg bei Eckardtshausen. Viele Wanderer hinterlassen in diesen Büchern einen lieben Gruß, verbunden mit Wetter-, Sicht- oder Gefühlsangaben. Es gibt aber auch Leute, die diese Bücher mit Sinnlos-Einträgen verunstalten. Im Februar existiert im Milmesbergbuch nur ein Eintrag. Ein G.F. hat ihn bei 1 Grad minus hinterlassen. „Berg erstiegen, tolle Aussicht“, notierte am 1. März ein Kind, das diese Nachricht gleich doppelt schrieb, weil der erste Versuch einen Rechtschreibfehler hatte. Einen Namen dazu gibt es allerdings nicht.

Paradox mutet eine Seite an, deren zwischen dem 13. und 18. Januar beschriebenes Mittelstück sauber herausgetrennt wurde. Der geneigte Leser fragt sich natürlich: Warum reißt wer seinen Gipfelbucheintrag aus der Seite? Oder war es gar ein anderer? Vielleicht der oder die Verflossene? Wir werden es wohl nicht erfahren.

Den Hütern des Buches, den Marksuhler Freunden der Sektion Inselberg des Deutschen Alpenvereins, sei übrigens mitgeteilt: Es gibt leider keinen Kuli mehr in der Gipfelbuch-Box.