Eisenach. Alles über Bobby Kohlrausch oder Paul Hempe gibt es in einer neuen Sendereihe des Eisenacher Bürgersenders Wartburgradio 96,5.

Vier Eisenacher porträtiert

Die Seniorenredaktion des Wartburg-Radios war im vergangenen Jahr kreativ unterwegs mit ihrem Projekt „4 Wege, 4 Leben – Eisenach in der Weimarer Republik“. Das Projekt 19×1000 wurde vom Weimarer Republik e.V. und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert, anlässlich des 100. Jubiläums von Republik und Demokratie. Im Projekt haben die ehrenamtlichen Radiomacherinnen und Radiomacher Wolfgang Kohnert, Elke Ziegler, Gisela Verges, Matthias Wurmehl und Christa Wolff vier Persönlichkeiten Eisenachs ausgewählt, die in dieser Zeit von Bedeutung waren. Dazu zählen der Maler & Karikaturist Paul Hempe, der Rennfahrer Bobby Kohlrausch, die Schriftstellerin Anna Hilaria Preuß sowie der Fabrikant Paul Rudolph Eduard Stöhr. Entstanden sind vier Porträts, die in einer Sendereihe ab kommender Woche zu hören sind.



Sendetermine: 10. Februar, 13.30 Uhr: „Ein Leben auf Rädern – Bobby Kohlrausch“; 11. Februar, 13.30 Uhr:„Ein spendables Leben – Paul Stöhr“; 12. Februar, 13.30 Uhr: „Ein Leben für die Zeichenkunst – Paul Hempe“; 13. Februar, 13.30 Uhr:„ Ein privilegiertes Leben – Anna Hilaria Preuß“; 14. Februar, 13.30 Uhr,„Die Weimarer Republik“(Gastbeitrag der Jugendredaktion MLG Output), 15. Februar, 13 Uhr, alle Beiträge in einer Sendung.