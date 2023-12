Vier Millionen Euro fließen in Turnhalle am Eisenacher Nordplatz

Sanierungsarbeiten an der Mosewaldgrundschule biegen mit Verspätung auf die Zielgeraden

Eisenach „Das ist ja heute eine schöne Nikolaus-Überraschung in meinem Stiefel“, kommentiert Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf die Information von Manuela Hoppe über den gerade eingetroffenen Bewilligungsbescheid über Fördermittel zur Sanierung der Schulturnhalle am Eisenacher Nordplatz. Die Planungen, so die Hochbau-Expertin der Eisenacher Bauverwaltung, sind fertig. „Im nächsten Jahr kann es losgehen“, freut sich Manuela Hoppe am Mittwochvormittag während der Freigabe des dritten Sanierungsabschnitts der Mosewaldschule im Eisenacher Norden.

Die Speiseräume im Untergeschoss wurden modern gestaltet. Ab Januar nächsten Jahres können die Grundschüler dort wieder essen. Foto: Norman Meißner

Wie das sanierte und erweiterte Grundschulgebäude soll die benachbarte Turnhalle ebenfalls eine Solaranlage erhalten. „Die Statik des Hallendachs ist am Limit“, verteidigt die Hochbauingenieurin die beabsichtigte Entfernung des Daches. Die Planungen sehen vor, die gesamte Turnhalle samt Anbau der Umkleiden mit einem Satteldach zu überspannen. „So gewinnen wir einen zusätzlichen Raum von rund 200 Quadratmeter, der sich für Gymnastikgruppen eignet“, sagt Manuela Hoppe zur geplanten Aufstockung des Umkleide-Anbaus. Da die Heiz- und Belüftungstechnik nach oben wandert, bietet sich im Erdgeschoss Raum zur Vergrößerung der Umkleiden.

Schulleiter Jens Krumbholz freut sich über die moderne Fassadengestaltung. Foto: Norman Meißner

Der Gymnastikraum erhält einen zweiten Zugang von außen. „Es ist und bleibt eine Einfeld-Halle, da macht eine Abtrennung keinen Sinn“, sagt sie. Der zusätzliche Raum entschärfe die Mehrfachbelegung der Sporthalle in Zukunft etwas. Schulleiter Jens Krumbholz freut sich zudem, dass damit auch die Elektrik eine Erneuerung erfährt, die oft für „stromlosen“ Ärger sorgt. Die kalkulierten Sanierungskosten beziffert Manuela Hoppe mit rund vier Millionen Euro.

Baukosten der Schulsanierung haben sich verdoppelt

Schulleiter Jens Krumbholz stellt der OB Katja Wolf ein Klassenzimmer vor, das auf 50 Quadratmeter wuchs. Die rechte Wand war früher die Außenwand des Flures. Foto: Norman Meißner

Die Kosten der Sanierung der Mosewaldschule klettern von 4,5 Millionen auf neun Millionen Euro, wobei rund sechs Millionen Förder-Euros sind. Ein sechsstelliger Betrag verschlang allein die Entsorgung von Funden aus dem Erdreich des Außengeländes. „Bei der Errichtung hat man damals alles unter der Erde versteckt – sogar die alte Kran-Bahn aus der Bauzeit wurde gefunden“, berichtet die Bauingenieurin. Durch das Entfernen von Aufschüttungen sowie parat liegender Beton-Schutz-Platten, mit denen man zu DDR-Zeiten im Kriegsfall die Kelleretage zu Luftschutzräumen umfunktionieren wollte, fällt deutlich mehr Licht ein. „Man hat nicht mehr das Gefühl, im Kellergeschoss zu sein“, freut sich Jens Krumbholz über die Gestaltung mit Grün. Im Zuge der Sanierung entstand auch ein Open-Air-Klassenzimmer, das bei hochsommerlicher Hitze genügend Schatten spendet.

Die 34 Pädagogen unterrichten ab Januar dann insgesamt 310 Kinder. Das erweiterte Platzangebot mit 370 Quadratmetern durch Anbau sowie durch Umzug von Teilen der Lehrerausbildung in das nahe Förderzentrum bietet in Zukunft genügend Spielraum. „Nächstes Jahr wird es vier erste Klassen geben“, so der Schulleiter. Durch den Anbau wuchsen mehrere Klassenräume von teils nur 35 auf 50 Quadratmeter. Dies erlaubt, bis maximal 448 Kinder in der Mosewaldschule aufzunehmen. „Alle anderen Grundschulen sind bis unters Dach voll“, freut sich Bernd Wächter vom Fachdienst Schulverwaltung der Stadt über die gewonnene Kapazitätsreserve.

Während im Untergeschoss der Speisesaal mit separatem Händewasch-Bereich bereits saniert ist, laufen aktuell die letzten Arbeiten zur Fertigstellung der Küche und der Essensausgabe. Der Schulleiter freut sich, dass die Kinder ab Januar dann nicht mehr zum Essen in die benachbarte Medizinische Fachschule müssen.

Die Arbeiten, so Katja Wolf, waren für alle Beteiligten eine große Herausforderung, weil die Schule parallel zu den Bauarbeiten weitergelaufen ist. Während der Bauzeit lernten die Kinder der dritten und vierten Klassen in der benachbarten Medizinischen Fachschule. „Mit jedem Schritt kommen wir wieder zur Normalität zurück“, sagt Jens Krumbholz.

Im Außenbereich sind die Bauleute nun auf der Südseite angekommen. Aufgrund eines recht spät bewilligten Fördermittelbescheids konnten diese Arbeiten dort erst mit Verspätung starten. „Der Bereich kommt dann mit zum Schulhof dazu“, freut sich Manuela Hoppe über weiteren Spielraum auf dem Pausenhof.

Aufgrund von Einschränkungen bei Baumaterial und Handwerkern ließ sich die terminierte Fertigstellung der Bauabschnitte zwei und drei nicht halten. „Inzwischen hängen wir eineinhalb Jahre hinterher“, räumt die Bauingenieurin ein. Aus dem Naphthalin-Problem der Wartburgschule hat man gelernt; teerhaltige Fußböden verschwanden umgehend.