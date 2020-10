Vier neue Fälle einer Corona-Infektion in der Wartburgregion

20 aktive Corona-Infektionen, vier mehr als tags zuvor, vermeldetet das Gesundheitsamt am Mittwoch in der Wartburgregion, davon vier (plus eine im Vergleich zum Vortag) in Bad Salzungen, je eine in der Krayenberggemeinde und in Werra-Suhl-Tal, vier in Dermbach, drei in Vacha, fünf in Treffurt (plus eine) und zwei in Barchfeld-Immelborn (plus zwei). Insgesamt wurden laut Mitteilung aufsummiert seit März 157 Infektionen im Wartburgkreis gezählt.

Aus der kreisfreien Stadt Eisenach werden mit Stand Mittwoch, 14. Oktober, 44 Infektionen gemeldet, davon zwei aktive. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 201. Genesen sind 173 Menschen. In intensiv-medizinischer Betreuung befindet sich derzeit kein Patient. Im Wartburgkreis und in der Stadt Eisenach leben etwa 160.000 Menschen.