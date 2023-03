Vier Straßensperrungen in Eisenach

Eisenach. Stadtverwaltung informiert über Bauarbeiten in der Wartburgstadt.

Die Stadtverwaltung informiert über vier Vollsperrungen im Stadtgebiet. So wurde die Baustelle in der Straße Am Michelsbach (Einmündung Katzenaue) bis zum 28. April wegen Kanalarbeiten verlängert. Die Fahrbahn in der Oppenheimstraße ist vom 20. bis 24. März zwischen den Einmündungen Christianstraße und Paulinenstraße voll gesperrt. Auch der Gehweg ist bei den Arbeiten zum Breitbandausbau betroffen.

Die Aufstellung eines Krans am 20. und 21. März erfordert die Sperrung der Fahrbahn in der Adelheidstraße auf Höhe der Einmündung Rennbahn. Schließlich gibt es noch eine Vollsperrung Am Schäfersborn im Bereich einer Kleingartenanlage. Hier wird vom 20. bis 26. März eine neue Wasserleitung verlegt.