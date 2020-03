Volksfest ohne Festzug, aber mit Rummel

Es soll nun doch einen abgespeckte Variante des Sommergewinns geben. Das ist das Ergebnis eines Krisengesprächs am Donnerstag zwischen Stadt, Vertretern der Sommergewinnszunft, dem Förderverein Sommergewinn als Veranstalter und dem Schaustellerverband. Darauf hatten die Verantwortlichen des Frühlingsfestes gedrängt (unsere Zeitung vom 5. März).

Einen Festumzug wird es aber nicht geben, erklärte anschließend Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) im Beisein von Zunftmeister Torsten Daut und Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes. Wohl aber ein Streitgespräch zwischen Sunna und Winter, wenn auch am Donnerstag offen blieb, in welcher Form das durchgeführt werden könnte. Das Volksfest mit Rummel soll auf allen drei Plätzen, auf der Spicke, dem Markt sowie am eigentlichen Festwochenende in der Katharinenstraße stattfinden. Ebenso können nach jetzigem Stand unter Auflagen der Fackelzug vor der Eröffnung des Rummels am 20. März, die Ausstellung zu den Wagenentwürfen in der Foyergalerie ab 16. März wie auch das Feuerradrollen der Germanen am 21. März durchgeführt werden.

Was wird aus denKommerschabenden?

Donnerstagabend beriet die Zunft intern, ob die zwei Kommerschabende kommenden Freitag und Sonnabend stattfinden können.

Oberbürgermeisterin Wolf erklärte, die Stadt müsse mit Blick darauf, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, ihrer Verantwortung zum Schutz der Sicherheit der Bürger gerecht werden. „Gelungen sei es nun, Wege und Möglichkeiten zu finden, ein Volksfest zu feiern, was den Maßgaben des Robert-Koch-Institutes gerecht wird“, betonte das Stadtoberhaupt. Das sei derzeit für alle der Leitfaden bei der Durchführung von Großveranstaltungen. „Unter diesen Vorgaben wird es keinen klassischen Umzug geben können“, so die OB. Man habe sich aber darauf verständigt, bei den anderen Veranstaltungen zum Sommergewinn noch nicht endgültig den Haken dran zu machen, sondern sich miteinander das Ziel zu setzen, diese zu ermöglichen. Bisher gibt es in der Region keinen Coronaverdachtsfall. „Daher gehen wir derzeit davon aus, dass es nicht ganz unmöglich ist, den Rummel durchzuführen“, sagte Wolf. Sie betonte, dass Umzug und Rummel mit Blick auf die vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Kriterien unterschiedlich zu betrachten sind.

Schausteller versprechenbesondere hygienische Vorkehrungen

„Unser Ziel war es, so viel wie möglich an Veranstaltungen rund um den Sommergewinn zu retten“, erklärte Zunftmeister Torsten Daut. Man müsse nun von Tag zu Tag schauen. „Ich finde es gut, dass wir uns nun regelmäßig dazu austauschen“, verwies der Zunftchef auf eine ähnliche Situation in 2008, als der Umzug wegen des Sturmtiefs Emma verschoben werden musste. Damals habe man auch Tag für Tag die Situation neu bewertet. Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes, meinte, die Schausteller seien sich von jeher der Verantwortung bewusst, Sicherheit für Besucher zu gewährleisten. Das Gespräch im Rathaus sei darauf ausgerichtet gewesen, gemeinsame Lösungen zu finden. Von seiner Seite sei man bereit, die hygienischen Maßnahmen während des Rummels zu verstärken, vielleicht kostenlose Toilettenanlagen zur Verfügung zu stellen, wo auch das Händewaschen verstärkt machbar ist.

Auf die Frage, warum Zunft wie auch Schausteller nicht vorweg in die Entscheidungsfindung einbezogen wurden, antwortete Wolf ausweichend. Man habe versucht, mit größter Vorsicht eine Entscheidung zu treffen. Klar sei gewesen, dass das Fest in altbekannter Form nicht stattfinden könne. Mit Abstand habe man am Donnerstag noch einmal Spielräume ausgelotet, so die Oberbürgermeisterin. Sie argumentierte mit ihrer Verantwortung, mit Blick auf Einsatzkräfte wie Feuerwehr und medizinisches Personal die Gesamtsituation im Blick haben zu müssen.

Eingeräumt hat Wolf am Donnerstag aber auch, dass zum derzeitigen Stand, wo kein Corona-Fall in der Region existiert, der Veranstalter eigentlich mit entscheidet, ob der Sommergewinn abgesagt wird oder nicht. Das hatte die Zunft tags zuvor moniert. Ab dem ersten bestätigten Coronafall sei das zuständige Gesundheitsamt in der Verantwortung. „In dem Moment, wo ein Veranstalter das Sicherheitskonzept nicht umsetzen kann, weil die Feuerwehr aufgrund einer potenziellen Gefahrenlage den Umzug nicht absichern kann, sei klar, dass der Veranstalter die Veranstaltung nicht durchführen kann“, erklärte die OB ihre Sichtweise. Die schriftliche Absage werde noch von der Verwaltung erarbeitet, teilte Wolf ebenso mit. Sie bekräftigte aber, dass das mündliche Aussprechen der Information für sie einen formellen Verwaltungsakt darstellt.

„Wir haben ein Stück traditionellen Sommergewinn gerettet“, sagte Torsten Daut.