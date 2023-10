Volkshochschule Bad Salzungen mit neuen Kursen

Neue Kurse starten an der Volkshochschule in Bad Salzungen.

Bad Salzungen. Muskelaufbau, Schweigen und „Pilates mit Baby“

In drei Kursen, die an der Volkshochschule (VHS) in Bad Salzungen beginnen, sind noch Plätze frei: Bei „Pilates mit Baby“ trainieren die Teilnehmerinnen gemeinsam mit ihrem Baby gezielt die Muskulatur, die während der Schwangerschaft geschwächt und belastet wurde. Der Kurs (23HBS30208) richtet sich an Mütter mit Babys bis zum Alter von zwölf Monaten. Er beginnt am Montag, 23. Oktober, 17 bis 17.45 Uhr, in der Turnhalle Rudolf-Breitscheid-Straße 9.

Im Kurs „Bodystyling mit Langhanteltraining“ (23HBS30201) wird ein intensives Bewegungsprogramm zur Steigerung der Fitness, Aufbau der Muskelpartien und Muskelausdauer geboten. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 25. Oktober, von 16 bis 17 Uhr, im Seminarraum Landratsamt. Im dritten Kurs „Wege in die eigene Stille!“ lernen die Teilnehmer, mit der Stille in sich selbst in Berührung zu kommen. Wesentliche Kurselemente sind das Sitzen in der Stille (Zazen) und die Gehmeditation (Kinhin). Der Kurs (23HBS30111) findet im Schweigen statt. Er beginnt am Donnerstag, 16. November, von 17 bis 18.30 Uhr, VHS Wartburgkreis, Andreasstraße 11 (Raum 110).

Informationen unter Telefon: 03695/617254