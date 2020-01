Im Volkshochschulgebäude in der Schmelzerstraße in Eisenach findet der Kurs „Spenden und Sponsoring: Handreichungen für den Vereinsalltag“ statt.

Eisenach. Ein Kurs zum Thema „Spenden und Sponsoring: Handreichungen für den Vereinsalltag“ startet am 10. Januar an der Volkshochschule Eisenach.

Volkshochschule Eisenach bildet für Vereinsarbeit fort

Ein Fortgeschrittenenkurs mit einem Informationsangebot für Vereinsvertreter startet am Freitag, 10. Januar, von 18 bis 22 Uhr im Gebäude der Volkshochschule Eisenach in der Schmelzerstraße. Kursleiterin Daniela Hofer erläutert unter dem Titel „Spenden und Sponsoring: Handreichungen für den Vereinsalltag“ die Grundlagen des Sponsoring- und Crowdfundingerlasses für gemeinnützige Einrichtungen.

Dabei werden folgende Fragen behandelt: Wann darf ich eine Spendenbescheinigung ausstellen, wann schreibe ich besser eine Rechnung? Warum ist die Unterscheidung in Rechnung oder Spendenbescheinigung für die Besteuerung so wichtig? Wie bewerte ich Sachspenden? Wie sollte mit materieller Unterstützung oder Dienstleistungen umgegangen werden? Was muss ich bei Werbung im Internet, auf Flyern, Plakaten, Banden oder Trikots beachten? Wie kann ich Unterstützer einmalig oder langfristig binden? Was macht Crowdfunding so besonders?

Die Kursgebühr für vier Unterrichtseinheiten beträgt 13,20 Euro. Die Anmeldung ist persönlich in der Schmelzerstraße 19, unter Telefon: 03691/67 05 50 oder per Fax an 03691/67 05 55 möglich.