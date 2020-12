Volkssolidarität bezieht Büros im Eisenacher Stadtzentrum

Die Altenpflegerin Sylvia Schmuck, die stellvertretende Pflegedienstleiterin Simone Schicker und Pflegekraft Silke Rödiger (von links) haben ihre Arbeit in den neuen Räumen in der Wartburgallee 48 (vormals CDU-Wahlkreisbüro) ihre Arbeit aufgenommen. Hier hat der Pflegedienst, Essen auf Rädern und die Qualitätsbeauftragte Büroräume.

Eisenach. Mitglieder treffen sich ab dem neuen Jahr zu ihren Veranstaltungen im Nachbarschaftstreff in der Goethestraße.

Jahrelang befindet sich die Außenstelle der Volkssolidarität Eisenach im Bürgerhaus (Thälmann-Straße). Nun sind die Mitarbeiter der Hilfsorganisation in neue Räume gezogen. Fortan befinden sich der Ambulante Pflegedienst und der Mahlzeitenservice „Essen auf Rädern“ zentrumsnah in der Wartburgallee 48 (ehem. CDU-Wahlkreisbüro). „Unser Telefonnummern ändern sich nicht“, so die stellvertretende Pflegedienstleiterin Simone Schicker.