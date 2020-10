Voller Elan im Einsatz für die Kultur in Eisenach

Selbst wenn Lidiya Yatsyshyn oder Ida Frankenberg vorgehabt hätten, nach ihrer Schulzeit erst einmal in die Welt zu fahren und im Ausland Erfahrungen zu sammeln, wäre das in diesem Jahr ohnehin nicht gegangen. Aber eigentlich sind beide sowieso froh, nun für ihr jeweiliges Freiwilliges Soziales Jahr Kultur (FSJ) in Eisenach gelandet zu sein. Die Stadt gefällt ihnen und beide haben schon viele Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft. Mit dem Theater am Markt (TAM) und dem Wartburg-Radio haben sie natürlich auch FSJ-Stellen erwischt, wo Kontakte knüpfen ohnehin dazu gehört.

Lidiya Yatsyshyn ist 18 Jahre alt und kommt direkt von der Schulbank in Eisleben nach Eisenach. „Von Lutherstadt zu Lutherstadt. Das war ein spontaner Entschluss ein FSJ zu machen und es sollte etwas im Bereich Medien sein. Radio war dann das Coolste unter den Angeboten, die ich im Internet gefunden habe“. Für sie hat Radion auch was „Mysteriöses“ gehabt. Nach dem ersten Monat beim Wartburg-Radio ist zwar viel von dem Mysteriösem gewichen, aber sie will noch mehr lernen.

Ida Frankenberg ist 19 Jahre und hat sich nach dem Abitur in Heiligenstadt für das TAM entschieden. „Theater hat mich schon immer interessiert.“ Und nach dem rund einstündigen Bewerbungsgespräch per Video-Chat mit TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey waren die anderen Angebote eigentlich vom Tisch. Was sie besonders gereizt, dass „ich hier die Möglichkeit habe, gleich sehr eigenständig arbeiten zu können“. Und das hat sie nun auch seit dem Beginn am 1. September bestätigt. Bereits für vier Stücke hat Ida Frankenberg die Regieassistenz übernommen. Geschäftsführerin Theresa Frey kann sich gut in ihre neue Mitarbeiterin hineinversetzen, sie war vor ein paar Jahren selbst als FSJ-lerin beim TAM.

Sie und Marco Fischer vom Wartburg-Radio ticken bei ihrem Blick auf die FSJ-Ler ähnlich. „Es tut uns als Radio gut, wenn wir in jedem Jahr wieder aufs Neue den Blick von außen durch die FSJ-ler auf unsere Arbeit bekommen. Da kommen viele neue Einsichten und Ideen ins Haus. Das bringt uns als Radio weiter“, sagt Fischer. Seit 2009 bietet das Wartburg-Radio jedes Jahr eine Stelle für ein solches Freiwilliges Jahr an.

Beim TAM gibt es diese Stelle, seit es das Theater in der jetzigen Form gibt. „Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit anbieten können. Es ist die Chance, sich ein Jahr ausprobieren zu können. Unsere FSJ-lerinnen bekommen viel Verantwortung, aber gleichzeitig ist Fehler machen erlaubt“, sagt Frey. Und auch sie lobt, dass das TAM immer wieder neue Impulse durch die Arbeit der FSJ-Lerinnen erhält. „Da sind schon viele großartige Projekte entstanden, die auch uns als Theater weitergebracht haben“.

Eines haben Frey und Fischer bei den neuen Schützlingen schon ausgemacht, Ida Frankenberg und Lidiya Yatsyshyn wollen sich einbringen. Und dieser Elan muss wohl auch sein. Schon wer auf die Finanzen schaut sieht, dass man ein FSJ tatsächlich wollen muss. Es gibt eine kleine Vergütung – 300 Euro im Monat. Das reicht aber kaum für die Miete. Kindergeld und die Eltern-Unterstützung müssen da schon noch dazukommen. Aber die beiden jungen Frauen wollen diese Erfahrung nun in Eisenach machen.

Und es gibt auch etwas finanzielle Unterstützung für die Träger, also TAM und Radio, von der Wartburg-Sparkasse und der Sparkassen Kultur-Stiftung Eisenach-Thüringen zur Finanzierung der Stellen. Die Stiftung unterstützt thüringenweit 30 FSJ-Stellen und hilft bei weiteren Freiwilligendiensten mit insgesamt rund 50.000 Euro. Michael Grisko von der Stiftung kündigte zudem an, gemeinsam mit Landesmedienanstalt für zehn Freiwillige die Teilnahme an einen fünftägigen Workshop in Gera zum Thema „Digitales und Kultur“ zu finanzieren. Grisko und Wartburg-Sparkassen-Vorstand Rolf Ries: „Wir wollen die jungen Menschen bei ihren ersten Schritten nach der Schule unterstützen und gleichzeitig die Kultur vor Ort erhalten helfen.“