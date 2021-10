Volltreffer nach Verkehrskontrolle in Eisenach: Vier Anzeigen gegen Fahrer

Eisenach. Völlig richtig lagen Polizeibeamte in der Nacht bei ihrer Routinekontrolle.

In der Nacht zum Freitag gelang der Eisenacher Polizei ein Fahndungstreffer bei einer Routinekontrolle. Die Polizisten entschlossen sich, in der Karolinenstraße in Eisenach die Fahrtauglichkeit und Fahrzeugbeschaffenheit eines 41-Jährigen BMW-Fahrers zu prüfen.

Bei der Im Verkehrskontrolle stellten die Einsatzbeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Dem nicht genug, waren die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Fahrtauglichkeitsprüfung schlug obendrein ein Drogenvortest an. Ein Ermittlungsverfahren reihte sich ein, als die Polizisten bei der Durchsuchung des Beschuldigten Drogen fanden.

Zusammengefasst wurde die Weiterfahrt unterbunden, von dem Beschuldigten im Klinikum Eisenach eine Blutprobe eingeholt und die Kennzeichentafeln und Drogen beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun die Einleitung von Ermittlungsverfahren unter anderem nach dem Betäubungsmittel-, Pflichtversicherungs-, Kraftfahrzeugsteuer- und Straßenverkehrsgesetz.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen