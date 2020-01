Was kann man alles am Berufsschulzentrum lernen? Das erfahren Gäste bei einem Tag der offenen Tür am 18. Januar in Bad Salzungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Babybaden bis zur Schultermassage

Einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsbereiche der Berufsschule in Bad Salzungen wird interessierten Jugendlichen und ihren Eltern am Samstag, 18. Januar, von 9 bis 13 Uhr ermöglicht. Anwesende Lehrer und Schüler beraten zu den Ausbildungsberufen Heilerziehungspfleger, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Kosmetiker, Kinderpfleger und Holzbildhauer sowie der Fachoberschule Wirtschaft oder Gestaltung, der Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung und dem Berufsvorbereitungsjahr in den Bereichen Metall, Holz, Bau, Ernährung/Hauswirtschaft/Textil. Es gibt außerdem bei allen Fachrichtungen ein interessantes und vielfältiges Zusatzprogramm, heißt es in einer Vorankündigung des Berufsschulzentrums. Der Fachbereich Physiotherapie bietet auch in diesem Jahr kostenfreie Schulter- und Nackenmassagen an. Kinderpfleger zeigen, worauf man bei der Säuglingspflege achten muss, wie richtiges Babybaden funktioniert und geben Einblicke in die Entwicklung von Spielmaterialien. Die Holzbildhauer, die eigentlich an der Außenstelle in Empfertshausen unterrichtet werden, sind an diesem Tag auch vor Ort und zeigen ihr Können, in dem sie aus dem Werkstoff Holz und Ton diverse Figuren entstehen lassen. Auf Wunsch kann auch hier selbst einmal Hand angelegt werden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Bereich Ernährung/Hauswirtschaft präsentiert außerdem anspruchsvolle Dekorationen aus Marzipan und Gemüse.