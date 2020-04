Vom Erdfall betroffene Wohnhäuser stehen vor dem Abriss

Pressetermin zum beabsichtigten Abriss von fünf Einfamilienhäusern in der Frankensteinstraße in Tiefenort, einem Ortsteil von Bad Salzungen: Die Kreisstadt ist nach notarieller Übertragung Eigentümer der Wohnhäuser. Am Erdfall Tiefenort kam es seit 2002 zu mehreren Erdrutschen. Bei einem stärkeren wurde eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen.