Beginn Rennsteig in Blankenstein an der ehemaligen innerdeutschen Grenze im Saale-Orla-Kreis. (Symbolfoto)

Wartburgregion. Wanderführer in Neuauflage mit GPS-Tracks zum Heruntergeladen erschienen

Unter dem Titel „Rennsteig – von Hörschel nach Blankenstein“ ist jetzt von Autor Thorsten Hoyer der Wanderführer für Thüringens Höhenweg überarbeitet mit 160 Seiten, 51 farbigen Abbildungen, zehn Karten und acht Höhenprofilen sowie einer ausklappbaren Übersichtskarte erschienen.

Der Rennsteig gilt als bekanntester und traditionsreichster Fernwanderweg Deutschlands. Jahr für Jahr lockt er eine große Zahl an Wanderbegeisterten an. Ein guter Begleiter ist dabei der überarbeitete Wanderführer, der neben einer genauen Wegbeschreibung auch Informationen zur Geschichte des Rennsteigs enthält.

Von Hörschel an der Werra führt der rund 170 Kilometer lange Weg über die Bergrücken des Thüringer Waldes bis nach Blankenstein an der Selbitz. Die Wegbeschreibung in dem Wanderführer von Thorsten Hoyer ist in acht Etappen aufgeteilt. Da der Rennsteig aber in beliebig viele Etappen unterteilt werden kann und im Buch auch Varianten für 5 bis 10 Tage vorgestellt werden, ist eine individuelle Etappenplanung leicht möglich. Karten und Höhenprofile ergänzen die genauen Wegbeschreibungen, GPS-Tracks können kostenlos heruntergeladen werden.

Autor Thorsten Hoyer beschäftigt sich mit touristischer Infrastruktur und Qualitätssicherung von Wanderwegen.