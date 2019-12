Wie schmücken wir den Weihnachtsbaum? Auch darüber erhitzen sich manchmal die Gemüter. Am Ende freuen sich alle, dass der Baum so schön aussieht wie dieser hier.

Von Ritualen an Heiligabend

Essen wir Kartoffelsalat mit Würstchen oder gibt es Fondue? Wer macht den Nachtisch? Gehen wir an Weihnachten in die Kirche oder nicht? Feiern wir Heiligabend bei deinen oder meinen Eltern? Wen laden wir wann zu uns ein? Wann um Himmels Willen haben wir noch Zeit Tante Erna, Onkel Gustav und Cousine Eva an den Feiertagen zu treffen? Schmücken wir den Weihnachtsbaum in traditionellem Rot oder doch lieber in Natur? Muss ein Weihnachtsbaum überhaupt sein? Und falls ja, die Frage aller Fragen: Welcher Weihnachtsbaum ist der Schönste im ganzen Land?Wir sind alle verschieden.

Zum Glück, denn unterschiedliche Meinungen bereichern unser Miteinander. Sie können aber gleichzeitig zu Konflikten führen. Zusammen leben oder arbeiten – ganz ohne Konflikte läuft das nie ab. Konfliktfreiheit ist ein Irrglauben. Wer Konflikte nicht zulässt oder gar bewusst unterdrückt, sitzt auf einer tickenden Bombe. Insbesondere zur Weihnachtszeit, wenn die ganze Familie unter dem Weihnachtsbaum vereint ist, kommt es häufig zu Streit. Wenn wir an unsere Kindheit denken, dann war Weihnachten immer mit einem Zauber belegt. Wir Kinder mussten warten, in voller Vorfreude auf den „Weihnachtsmann“ der die liebevoll verpackten Geschenke unter den Baum drapierte. Es war doch wunderschön, der Zauber der Kindheit und Streit gab es nicht, jedenfalls haben wir davon nichts mitbekommen. Nach ein paar Jahren, sagen wir in der Pubertät, die Zeit, in dem die Eltern beginnen, schwierig zu werden, da hielten die Eltern und Großeltern an den Ritualen fest und wir waren zu Tode gelangweilt. Immer das Gleiche. Aber dann kommt ein Kind, was Weihnachten wieder in einem neuen Licht strahlen lässt. Man wird selbst zum Weihnachtsmann und lässt sich lustige Geschichten über die Frau vom Weihnachtmann einfallen und natürlich auch über die Rentiere. Wir sind nun die Eltern, die Weihnachten zu dem machen, was es ist. Und Streit wird einfach unter den Baum gekehrt. Wir wünsche allen Lesern eine traumhafte Weihnachtszeit mit vielen leuchtenden Augen, kein Streit, zauberhaften Geschenken und viel Liebe.