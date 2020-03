Die Ausstellung „Echte Körper – von den Toten lernen“ ist von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, in die Werner-Aßmann-Halle in Eisenach zu sehen.

Eisenach. Exponate werden in der Werner-Aßmann-Halle in Glasvitrinen präsentiert.

Von Toten lernen: Echte menschliche Körper in Eisenach

Zur Wanderausstellung „Echte Körper – von den Toten lernen“ wird von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, in die Werner-Aßmann-Halle in Eisenach eingeladen. Die umfangreiche Sammlung von Exponaten kann an diesen Tagen von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die Schau umfasst konservierte menschliche Körper, Organe und Moulagen. Insgesamt präsentieren die Organisatoren etwa 200 Schaustücke. „Wir stellen echte menschliche Körper aus und keine billigen Plastikimitate oder Kunststoffpuppen“, betont die Mitorganisatorin der Anatomie-Schau, Samantha Weber.

Die Ausstellung ist auch für Schulklassen geeignet. Foto: Veranstalter Die Ausstellungsmacher möchten anatomisches Wissen an interessierte Besucher – insbesondere an Schulklassen – vermitteln. Aber auch für medizinisches Personal und für Physiotherapeuten sei die Körper-Schau geeignet. Die anatomische Ausstellung befasse sich mit lehrplanrelevanten Themen der Klassenstufen 6 bis 12. Man wolle, so Samantha Weber, einen kleinen Beitrag zur Weiterbildung in medizinischen Berufen leisten. Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Schaustücken der Wissensvermittlung. „Darüber hinaus bieten wir Interessierten die Gelegenheit, sich ausführlich über die Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinanderzusetzen“, sagt Samantha Weber. Die Würde der Toten werde geachtet, indem alle Exponate museal in Glasvitrinen präsentiert werden. Die gezeigten plastinierten Exponate kommen als Leihgabe von einer Firma in Michigan, einem führenden amerikanischen Hersteller medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten. Die Körperspender verfügten bereits zu Lebzeiten darüber, dass ihre Körper nach eigenen Ableben der Ausbildung von Medizinern sowie zur Aufklärung von Laien zur Verfügung stehen dürfen. Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Schüler, Studenten, Auszubildende zehn Euro, Kinder bis 6 Jahre vier Euro