Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Wartburgkreis

In der Nähe von Barchfeld im Wartburgkreis hat es Donnerstagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Landeseinsatzzentrale bestätigt, ist dabei ein 32-jähriger Motorradfahrer verstorben.

Ein 42-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 21.25 Uhr auf der Landstraße von Bad Liebenstein kommend in Richtung Barchfeld unterwegs. An der Abzweigung zur B19 wollte er nach links Richtung Meiningen abbiegen. Ihm kam auf der Landstraße von Barchfeld aus Richtung Bad Liebenstein der Motorradfahrer entgegen. Der 42-Jährige missachtete die Vorfahrt des 32-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 0 Uhr waren die letzten Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn erledigt, so dass die Straße dann wieder freigegeben werden konnte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen: