Vorschläge für „Thüringer Rose“

Jährlich werden Thüringerinnen und Thüringer für ihr bürgerschaftliches Engagement mit der „Thüringer Rose" ausgezeichnet. Mit dieser Medaille werden Menschen geehrt, die sich in langjähriger gemeinnütziger und überdurchschnittlicher Weise für Schwächere engagieren (Archivbild).

Eisenach. Sozialministerium zeichnet wieder engagierte Thüringer aus. Vorschläge können bis zum 31. März eingereicht werden.

Noch bis zum 31. März können Vorschläge für die Auszeichnung mit der „Thüringer Rose“ eingereicht werden. Mit der Medaille werden Menschen geehrt, die sich uneigennützig und in besonders engagierter Weise für andere einsetzen. Die Auszeichnung erinnert an die Heilige Elisabeth von Thüringen. Die Auszeichnung nimmt die Thüringer Ministerin Heike Werner (Linke) am 7. Juli auf der Wartburg vor.

Vorschläge an das Thüringer Ministerium für Arbeit und Soziales, Öffentlichkeitsarbeit, Werner-Seelenbinder-Straße, 99096 Erfurt. Neben einer aussagefähigen Begründung sollte dem Auszeichnungsvorschlag die genaue Anschrift der vorgeschlagenen Person beigefügt werden.