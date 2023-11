Vortrag im Eisenacher Geschichtsverein zum Jahr 1923

Eisenach. Ein Vortrag im Eisenacher Geschichtsverein dreht sich um das Jahr 1923. Referent Michael Kellner berichtet über Hyperinflation und Putschversuche.

Der Geschichtsverein Eisenach lädt zum Vortrag am Dienstag, 7. November, um 18.30 Uhr, in das Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10 in Eisenach ein. Es geht laut Ankündigung um das Jahr 1923. Referent ist der Vereinsvorsitzende Michael Kellner.

Zum Inhalt: 1923 war ein unruhiges Jahr mit dem vorläufigen Höhepunkt der Inflation und der politischen Auseinandersetzungen. Hyperinflation und drei Putschversuche brachten Chaos und Not. Gewählte Landesregierungen in Thüringen und Sachsen wurden von der Reichswehr abgesetzt. Damit etablieren sich undemokratische Eliten. Doch die Beruhigung der Lage war nur von kurzer Zeit.

Der Eintritt für Mitglieder des Geschichtsvereins ist frei, Nicht-Mitglieder zahlen drei Euro.