Vortrag im Eisenacher Nikolaikolleg beleuchtet das Pessachfest

Eisenach. Mit wichtigen Traditionen religiöser Juden befasst sich die Bildungsreihe Nikolaikolleg im Monat März in Eisenach.

47 Personen interessierten sich am Dienstagvormittag für den Vortrag „Tradition des Jüdischen Jahres“, der innerhalb der Reihe Nikolaikolleg in der Kapelle des Diakonissen-Mutterhauses stattfand. Rabbinerin Ulrike Offenberg schilderte, wie in jüdischer Tradition das Pessachfest gefeiert wird, das auch als Fest des Frühlings, Fest der Freiheit, Fest der Überschreitung und Fest der ungesäuerten Brote bezeichnet wird. Ulrike Offenberg ist in Ost-Berlin geboren und in der DDR aufgewachsen. Sie studierte in Jerusalem und wurde damals am Hebrew Union College in Jerusalem ordiniert. Seit 2016 ist sie Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hameln.