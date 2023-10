Reiner Harscher zeigt in seinem Vortrag eindrucksvolle Bilder aus Norwegen, hier ein Blick in einen Seitenarm des Sognefjords Rimstigen.

Vortrag in Eisenach: Norwegen – Durch die Fjorde in die Arktis

Eisenach. 23. Saisonstart der Vortragsreihe Geonatur am Freitag im Eisenacher Bürgerhaus.

Seit zwei Jahrzehnten präsentiert der Eisenacher Wigbert Röth in der Reihe Geonatur packende Reisevorträge. Am Freitag, dem 20. Oktober, ist um 20 Uhr im Bürgerhaus Eisenach Auftakt zur 23. Saison mit dem Vortrag „Norwegen – Durch die Fjorde in die Arktis“.

Der Fotograf und Reisejournalist Reiner Harscher reist durch die Natur des Nordens mit Schiffen der Hurtigruten, mit Wohnmobil und Zelt. Sein Weg führt durch die wilde Schönheit der berühmten Fjorde über die Lofoten zum Nordkap und schließlich hinein ins Packeis der Polar-Region.

Das Leinwanderlebnis fasziniert durch überwältigende Landschaften

In den Sommernächten taucht die Mitternachtssonne das Fjordland in goldenes Licht und im Winter erscheinen die Geister des Nordens am Himmel, wenn über tief verschneiten Landschaften das mystisch leuchtende Nordlicht tanzt. Auf vielen Reisen hat Reiner Harscher all diese Szenen eingefangen und zeigt sie seinen Zuschauern auf großer Kinoleinwand. An steilen Felsen, dort wo Lappland im Meer endet, entfaltet sich die Natur in üppiger Form. Hier nutzen Papageitaucher, Tölpel und Lummen den kurzen Sommer, um zu Tausenden in regelrechten Vogelhochhäusern ihren Nachwuchs großzuziehen.

Von den Steilfelsen des Nordkaps geht die Reise zu den Inseln des hohen Nordens, nach Spitzbergen. Da sind kalbende Gletscher und Richtung Nordpol erstreckt sich die einsame Welt aus Eis. Hier jagt der König der Arktis, der Eisbär, das größte Landraubtier unseres Planeten.

Da ist das klare und tiefe Blau der Fjorde und die alpine farbige Blumenwelt der Berge, da sind Wale, Rentiere und Robben die Reiner Harscher mit Foto- und Film-Kameras beobachtet. Auch schlendert er mit seinen Zuschauern durch die norwegischen Küstenstädte, besucht die Fischer auf dem Markt in Bergen und die Hirten im engsten Fjord Europas. Wie Farbklekse tauchen rote und gelbe Häuschen auf den Inseln der Lofoten auf, und uralte Stabkirchen verzieren wildromantische Täler. Auf eine spannende Weise live moderierte Geschichten, Bilder und Filme und nicht zuletzt anmutige Luftaufnahmen machen die Leinwandreise durch die faszinierende Schönheit der nordischen Natur zu einem begeisternden Erlebnis.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22, und im Markt der Völker, Markt 23 in Eisenach. Weitere Informationen und Online-Tickets unter: www.geonatur.de