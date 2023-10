Vortrag in Eisenach: Wie Goethe eine Revolution in der Fürstenbibliothek plante

Eisenach. Goethegesellschaft lädt am 8. November 2023 zum Vortrag in die Jakobschule ein.

Die Goethegesellschaft lädt am Mittwoch, 8. November, 18.30 Uhr, zum Vortrag „Keine geringe Revolution in der Bibliothek – Die Weimarer Bibliothekare unter Goethes Oberaufsicht um 1800“ in die Jakobschule ein. Dazu Referent Michael Knoche: „Goethe will die alte Fürstenbibliothek in eine Gebrauchsbibliothek verwandeln, die auch einem bürgerlichen Publikum offen steht. Die Bibliothekare aber entwickeln ihren Eigensinn, so dass es zu Konflikten kommt“.