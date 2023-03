Vortrag über einen Erfinder aus dem Hörseldorf Schönau

Carl Friedrich August Mosengeil gilt als einer der Erfinder der deutschen Kurzschrift. Er wurde in Schönau/Hörsel geboren.

Schönau. Friedrich Mosengeils Geburtstag jährt sich zum 250. Mal. Seine Biografie wird in einem Vortrag im Geburtsort Schönau vorgestellt.

Ein Vortrag anlässlich des 250. Geburtstag von Carl Friedrich August Mosengeil wird am Sonntag, 26. März, im Schönauer Pfarrhaus gehalten. Karl-Heinz Jaritz erzählt über das Leben und Wirken des deutschen Stenografen.

Mosengeil ist am 26. März 1773 im Schönauer Pfarrhaus geboren worden. Seine Gedenktafel befindet sich über der Eingangstür. Er gilt als einer der Erfinder der deutschen Kurzschrift. Friedrich Mosengeil studierte Theologie und lehrte später an der Forstschule in Zillbach Sprache und Mathematik.

Nach dem Vortrag über den Erfinder wird zu einer gemütlichen Kaffeetafel in den Gemeinderaum eingeladen. Gemeinsame Veranstalter sind die Schönauer Backfrauen und die evangelische Kirchengemeinde Schönau-Kälberfeld.