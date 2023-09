Polizei und Steuerfahnder durchsuchen im Dezember 2022 Restaurants und Pizzerien in Erfurt.

Vortrag zur Thüringer Mafia in Eisenach

Eisenach. Um die Mafia in Thüringen dreht sich eine Veranstaltung, zu der die Grünen nach Eisenach einladen. Zu Gast ist der Experte Axel Hemmerling.

Um die „Mafia in Thüringen“ geht es bei einer öffentlichen Veranstaltung der Grünen am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr im Nachbarschaftszentrum Eisenach, Goethestraße 10a. Der Regionalverband lädt gemeinsam mit der Landtagsfraktion der Partei ein.

In der Ankündigung wird darauf aufmerksam gemacht, dass zum ersten Mal ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag die Mafia ins Visier nimmt. Dieser Ausschuss untersuche, wie sich die Ndrangheta nach der Wende in Thüringen einnistete und ob es Verbindungen in Verwaltung, Justiz und Politik gegeben hat und gibt.

„Gemeinsam mit dem Experten Axel Hemmerling wollen wir einen Einblick in das immer noch unterschätzte Phänomen italienische Mafia in Thüringen geben“, heißt es wörtlich.