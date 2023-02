Kurrende-Kinder und Bachchor Eisenach sind seit Jahren immer bei der Aufführung der Matthäus-Passion in der Georgenkirche mit dabei

Vorverkauf für die Matthäus-Passion in Eisenach startet

Eisenach. Aufführung am 7. April in der Eisenacher Georgenkirche

Am Karfreitag, 7. April, 16 Uhr, wird in der Georgenkirche zu Eisenach die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Seit Gründung des Eisenacher Bachchores im Jahr 1925 gehört die regelmäßige Aufführung einer Passion Johann Sebastian Bachs in der Passionszeit zum festen Bestandteil im Eisenacher Konzertkalender. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Gründung im Herbst 1925 wurde die Matthäus-Passion aufgeführt.

Die Matthäus-Passion ist neben der Johannes-Passion die einzige vollständig erhaltene Passion Bachs. Sie wurde erstmalig in einer frühen Fassung im Jahre 1727 in Leipzig aufgeführt. Erzählt wird die Leidensgeschichte Jesu nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus. Während Bachs Thomaskantorat fanden wiederholt Aufführungen der Matthäus-Passion in den Leipziger Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai statt, bevor sie nach Bachs Tod im Jahre 1750 lange nicht mehr zu hören war. Der erst 20-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy holte das Werk 1829 aus seinem Dornröschenschlaf.

Mitwirkende im Konzert am 7. April sind Friederike Beykirch (Sopran), Susanne Krumbiegel (Alt), Nico Eckert (Tenor), Philipp Goldmann (Baß) und Stephan Heinemann (Baß), zudem Bachchor und Kurrende Eisenach sowie das Thüringer Bachcollegium unter der Leitung von Christian Stötzner.

Die Mitwirkung der Eisenacher Kurrende bei den Aufführungen großer Bachischer Werke hat in Eisenach ebenfalls eine lange Tradition. Die Kurrende ist heute der älteste Chor der Stadt, bereits Martin Luther und Johann Sebastian Bach sangen dort während ihrer Schulzeit an der Lateinschule. Das Thüringer Bach-Collegium, 2018 vom Konzertmeister der Weimarer Staatskapelle Gernot Süßmuth gegründet, ist seitdem regelmäßig zu Gast in der Taufkirche seines Namenspatrons. „Wir freuen uns sehr, dass es nun zu einer Zusammenarbeit mit dem Eisenacher Bachchor kommt“ so Eisenachs Kantor Christian Stötzner, der als Cembalist im Bachcollegium mitwirkt.

Karten zum Preis von 30 bis 8 Euro sind ab sofort im Stadtkirchenamt sowie in allen an den Ticketshop Thüringen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Restkarten an der Tageskasse. Schüler bis 16 Jahre haben freien Eintritt.