VUW bedient Inselsberg wieder mit direkter Linie

„Es hat sich gezeigt, dass die einmal gewünschte Verbindung von Eisenach über Glasbach nach Bad Salzungen mit einem möglichen Umstieg bei Glasbach in Richtung Großer Inselsberg nicht wirklich funktioniert hat“, sagt Horst Schauerte, Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW). Und daher gibt es ab Freitag, 1. Mai, wieder die Rückkehr der Linie 142, die von Eisenach zweimal täglich direkt den Inselsberg anfährt. Gerade im Bereich Wutha und Ruhla hatten wir immer wieder Probleme mit Funklöchern, so dass die Fahrer dem Anschlussbus nicht rechtzeitig über mögliche Verspätungen informieren konnten.“

Zudem gibt es eine Ordnung der Liniennummern. Nördlich des Rennsteigs tragen sie die „14“ am Anfang. Das heißt es gibt dei 140 (jeweils von Eisenach) über Ruhla nach Liebenstein, die 142 nach Bad Tabarz, die 143 nach Mosbach und die 144 über Kittelsthal nach Ruhla.

Südlich des Rennsteigs beginnt die Linien mit der 19. So fährt beispielsweise die neue Linie 190 von Eisenach über die Hohe Sonne, Moorgrund, Bad Liebenstein und Barchfeld nach Bad Salzungen. Die neue 192 (bisher 142) fährt von Bad Liebenstein nach Möhra und die 195 fährt von Eisenach über die Hohe Sonne und Moorgrund nach Bad Liebenstein, und dies sogar im Stundentakt. In Gesprächen mit den Bürgermeistern habe sich diese Lösung des ÖPNV für diese Bereiche mehrheitlich als die wohl beste herauskristallisiert“, so Schauerte.

Eine deutliche Verbesserung gebe es zudem im Stadtverkehr Eisenach, was sich allerdings so richtig erst nach der Corona-Krise zeigen werde. Schauerte: „Die Verbindungen der Linie 12 zum Gewerbegebiet Eichrodter Weg wurden fast verdoppelt und besser auf die Arbeitszeiten der dortigen Betriebe abgestimmt“.

Fazit des VUW-Chefs: „Damit sind einige neue Verbindungen und Anschlüsse entstanden. Zwischen Eisenach und Bad Salzungen bleibt die Bahn aufgrund der langen Fahrtzeit der Linie 190 nach wie vor die Bahn das geeignete – weil schnellere – Verkehrsmittel. Ein Ergänzungsheft mit allen neuen Fahrplänen ist in den Service-Centern kostenlos verfügbar.“