Wärmende Socken für Babyfüße: Frauen aus dem Wartburgkreis stricken für junge Eltern

Eisenach Jubiläumsspende der Strick-Frauen aus Eisenach und Umgebung für die Geburtsstation des Klinikums Eisenach

Da gab es ein kleines Jubiläum zu feiern, als die fünf Strickfrauen voll beladen vor der Geburtstation des Eisenacher St.-Georg-Klinikums erschienen. Zum zehnten Mal hatten sie zur Weihnachtszeit wieder Socken, Decken, Garnituren, Mützen und Handschuhe im Gepäck – und das alles im Miniaturformat. Gedacht sind die Spenden für die Neugeborenen im Klinikum.

Und die Eltern der Neugeborenen freuen sich darüber sehr, wissen Chefärztin Andrea Lesser und Stationsleiterin Schwester Elke Eckardt. „Da merkt man die Begeisterung bei den Eltern, weil man den Stricksachen ja auch ansieht, dass sie nicht nur in Handarbeit entstanden sind, sondern da auch ganz viel Liebe und Zeit drinsteckt.“ Im Geburtszimmer gibt es ein Körbchen, in dem diese Stricksachen zu finden sind. Vor allem die kleinen Söckchen und die Decken sind sehr beliebt, aber auch die Mützchen und Garnituren (Mütze, Socken, Decke und Schal) finden ganz schnell dankbare Abnehmer.

Vor zehn Jahren begann das alles. Damals hatte die Eisenacherin Heike Wand die Idee, sich in ihrem Woll-Geschäft mit Kundinnen zum gemeinsamen Stricken zu treffen. Die Ergebnisse gingen dann erstmals an die Geburtsstation des Klinikums. Die Gruppe ist ein wenig kleiner geworden, Heike Wand hat es in den sonnigen Süden Europas gezogen, aber der Elan der Gruppe ist geblieben. Mittlerweile sind es sechs Frauen rund um Silke Lumm, die sich einmal in der Woche zum Austausch treffen. Gestrickt wird derzeit zu Hause.

Fleur Kalser ist eine Mitstrickerin. Die Frau aus Wien ist blind und sendet ihre Sachen per Paket nach Eisenach, wo die übrigen dann das Vernähen übernehmen. „Fleur sagt, dass sie immer auf viel Hilfe angewiesen ist und mit dem Stricken etwas zurückgeben möchte“, erzählt Silke Lumm. 55 Decken, acht Garnituren und jede Menge kleine Socken und Handschuhchen sind es diesmal. Allein für eine Decke benötigen die erfahrenen Strickerinnen Silke Lumm, Kathrin Busch, Bärbel Hofmann, Fleur Kalser, Elke Lutter und Dorothee Herling zwischen acht und zehn Stunden – Freizeit, Ehrenamt.

Unterstützt wurde die Gruppe auch diesmal wieder von der Firma Hirschvogel mit einer Spende von 500 Euro und von den Woll- und Kurzwarengeschäften aus Mihla und Eisenach (Familien Lenhard und Schrumpf). „Und natürlich geben wir auch immer noch eigene Wolle mit dazu.“

Der Dank von Lesser und Eckardt geht zudem an einige weitere Frauen aus Eisenach und Umgebung, die ebenfalls fleißig für die Neugeborenenstation stricken: „Diese Hilfe von all diesen Menschen tu gut und kommt an.“